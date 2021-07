Stiri pe aceeasi tema

- Primele intreceri sportive la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) vor avea loc miercuri, 21 iulie, cand sunt programate meciuri in turneul feminin de fotbal, precum si in cel de softball. Programul intrecerilor de miercuri (ora Romaniei): FOTBAL FEMININ 10:30 (Sapporo Dome) - Grupa E:…

- Administratia Joseph Biden a acuzat, luni, China de colaborare cu grupuri infractionale care comit atacuri cibernetice masive, atribuind Beijingului inclusiv un incident care a vizat compania Microsoft si in urma caruia au fost afectate zeci de mii de organizatii, informeaza Financial Times. Washingtonul…

- NATO a condamnat luni atacurile cibernetice la adresa securitatii Aliantei, precizand intr-un comunicat ca incidentele de tip ransomware s-au inmultit, acestea vizand infrastructura sa si institutiile democratice. SUA, Marea Britanie și alte state au acuzat China ca se afla in spatele unui campanii…

- Franta si Rusia, la feminin, respectiv Irlanda, la masculin, au prins ultimele bilete la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), dupa disputarea ultimului turneu de calificare olimpica de la Monaco, noteaza AFP, potrivit Agerpres. In turneul feminin, in semifinale, Rusia a invins…

- China incearca in mod deliberat sa creeze diviziuni in cadrul alianței de elita de partajare a informațiilor Five Eyes, prin stabilirea unor relații mai stranse cu guvernul de stanga al premierului din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern. Alianța Five Eyes, care cuprinde SUA, Canada, Marea Britanie, Australia…