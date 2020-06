Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un record zilnic la nivel global, informeaza luni dpa, citata de Agerpres.Bilantul cazurilor globale de imbolnavire a ajuns la peste 8.7 milioane, iar cel al deceselor provocate…

- Opt vaccinuri anti-COVID 19 sunt in studiile clinice si se testeaza pe oameni, anunța Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Vaccinul produs de Universitatea din Oxford ar putea fi gata in sase luni. In Faza 1 si 2 de testare se stabileste doza si eficacitatea unui medicament.

- Statele de pe continentul american au depasit in ultimele ore Europa in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri de COVID-19, cu 1,74 milioane de cazuri fata de 1,73 de milioane raportate pe vechiul continent, potrivit statisticilor realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza marti…

- Au murit 16.497 de persoane in spitale si 9.733 in Ehpad si alte centre medico-sociale. Numarul internarilor si al internarilor la Terapie intensiva legate de Covid-19 continua sa scada vineri in Franta. 22.724 de persoane sunt internate in prezent din cauza coronavirusului, dintre care 510 noi pacienti…

- COVID-19 migreaza din Europa si pune in pericol peste un miliard de oameni. Africa ar putea deveni urmatorul epicentru al focarului de coronavirus, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Pe acest continent, saptamana trecuta, s-a inregistrat o creștere accentuata a cazurilor, informeaza…

- America Latina si Caraibe inregistrau vineri peste 50.000 de cazuri de COVID-19, dintre care peste 2.000 soldate cu decese, potrivit unui bilant realizat de AFP pe baza cifrelor furnizate de guverne si de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres. Foto: (c) Joedson Alves /…

- Sute de iranieni au murit, iar peste 1000 s-au îmbolnavit grav dupa ce au consumat alcool metilic, o substanța extrem de toxica, în urma raspândirii unei știri false conform careia aceasta ar fi un remediu pentru coronavirus, relateaza The Independent. Iranul înca…