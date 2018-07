Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 36.618 oficiali au fost pedepsiti in prima jumatate a anului 2018 pentru incalcarea regulilor dure de austeritate ale Partidului Comunist, inclusiv o persoana la nivel ministerial, informeaza agentia Xinhua, preluata de Reuters, potrivit Agerpres. Oficialii au fost implicati in 25,677…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au discutat luni la telefon despre punerea in aplicare a planului comun turco-american privind orasul sirian Manbij, a anuntat presedintia turca intr-un comunicat citat de Reuters si Xinhua, informeaza Agerpres.Cei…

- Autoritatile thailandeze au declarat duminica ca intentioneaza sa evacueaze o zona din jurul pesterii in care ceo 12 baieti si antrenorul lor de fotbal au ramas prinsi, pentru a asigura „o operatiune de salvare”, relateaza Reuters.

- Președintele ceh, Milos Zeman, a investit miercuri cel de-al doilea Cabient condus de pe premierul Andrej Babis, nou instalatul guvern de minoritate va avea nevoie de susținerea Partidului Comunist pentru a iși exercita mandatul, informeaza agenția de știri Reuters, coform mediafax. ANO, partidul…

- Cel putin 46 de persoane si au pierdut viata in naufragierea unei ambarcatiuni cu migranti in largul coastelor sud estice ale Tunisiei, a anuntat duminica Ministerul Apararii, relateaza Reuters si Xinhua, preluat de agerpres. Numarul celor salvati a ajuns pana in prezent la 75, intre care 60 de tunisieni,…