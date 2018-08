Țara în care cetățenii votează pentru respingerea acordării ajutoarelor de stat pentru fermieri Guvernul elvetian a cerut marti alegatorilor sa respinga acordarea unor ajutoarelor de stat mai mari pentru fermieri si alte propuneri pentru sectorul agricol, care vor fi supuse la vot intr-un referendum ce va avea loc luna viitoare. Executivul subliniază că aceste propuneri vor duce la majorarea preţului alimentelor şi vor afecta economia, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Elveţia va organiza două referendumuri în data de 23 septembrie, unul pentru a acorda mai multe ajutoare de stat pentru fermieri şi altul pentru introducerea unor practici…

Sursa articol si foto: incont.ro

