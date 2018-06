Stiri pe aceeasi tema

- Dispozitivul va intra curand in dotarea unitații medicale și are o rata de eficiența in distrugerea germenilor de peste 99%. Ținand cont de specificul sau – boli infecțioase și tropicale – spitalul Victor Babeș din Capitala face parte din randul unitaților in care riscul infecțiilor nosocomiale…

- PSA a inceput suspendarea activitatilor desfasurate de societatile sale mixte din Iran, a comunicat grupul auto francez. Decizia vine după ce, luna trecută, preşedintele Donald Trump a anunţat retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul şi reintroducerea sancţiunilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, dupa ce a atentionat Guvernul in legatura cu absorbtia de fonduri europene, au fost depuse cereri de rambursare de peste 400 de milioane de euro, informeaza AGERPRES . “Acum cateva zile am facut o atentionare publica Guvernului pentru lipsa de performanta…

- Ambasada Statelor Unite in China a emis miercuri o alerta sanitara dupa ce un angajat al guvernului american a fost victima unei leziuni cerebrale ușoare, un incident care aduce aminte de tulburarile auditive suspecte reclamate de diplomați in Cuba, scrie AFP.

- Cetațenii statelor bogate nu au automat și cele mai puternice pașapoarte, iar calitatea de a fi cetațean al unei țari cu o economie puternica nu este o garanție pentru libera circulație in intreaga lume, scrie Quartz. Indexul privind calitatea naționalității, realizat de Henley and Partners,…

- "In sedinta de Guvern de astazi, a fost adoptat un memorandum privind aprobarea semnarii de catre Romania a declaratiilor propuse de catre Comisia Europeana pentru dezvoltarea noilor tehnologii, anume cooperarea in domeniul inteligentei artificiale, lansarea radarului privind inovarea si dezvoltarea…

- A treia zi de vineri a fiecarei luni, cetațenii se vor putea intalni in teritoriu cu membri ai Guvernului, cu conducatori ai autoritaților administrative centrale și cu funcționari publici deconducere de nivel superior din cadrul ministerelor.