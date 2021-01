Țara în care cetățenii ar putea decide restricțiile privind pandemia de COVID-19 O țara europeana ar putea deveni prima din lume care ar da cetațenilor dreptul sa decida ce restricții se vor impune in contextul pandemiei de COVID-19. Referendumul ar putea avea loc in luna iunie. Printr-o inițiativa populara, o asociație a reușit sa stranga 90.000 de semnaturi pentru organizarea unui referendum care ar da dreptul cetațenilor sa decida ce restricțiile se vor impune pentru stoparea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Asociația din Eleveția iși dorește ca prin acest vot sa fie limitata puterea guvernului de la Berna in ceea ce privește masurile restrictive in vreme de pandemie.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

