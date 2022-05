Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis gospodariilor din intreaga țara in luna iunie, marcand astfel o noua lege care le permite thailandezilor sa cultive canabis acasa, a anunțat ministrul Sanatații, citat de CNN. Conform noii reglementari, thailandezii pot cultiva…

- Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis gospodariilor din intreaga țara in luna iunie, marcand astfel o noua lege care le permite thailandezilor sa cultive canabis acasa, a anunțat ministrul Sanatații, citat de CNN.

- Guvernul vrea sa ia 88 milioane de lei din excedentul din anii anteriori ai autoritații de reglementare in comunicații (ANCOM) pentru a finanța organizarea in București in acest an a celei mai mari conferințe ONU din domeniul ITandC - Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.…

- Primariile dambovițene vor avea la dispoziție mai mulți bani pentru constructia si modernizarea drumurilor, dar și pentru extinderea retelelor de gaze naturale, apa si canalizare, anunțul a fost facut de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. 10 miliarde sunt alocate pentru constructia si modernizarea…

- Alexandru Rafila s-a razgandit: Nu mai distribuie romanilor pastilele de iodura de potasiu Alexandru Rafila s-a razgandit: Nu mai distribuie romanilor pastilele de iodura de potasiu Alexandru Rafila s-a sucit și nu mai distribuie pastilele de iodura de potasiu de luni, 4 aprilie, așa cum anunțase. Guvernul…

- Alexandru Rafila s-a sucit și nu mai distribuie pastilele de iodura de potasiu de luni, 4 aprilie, așa cum anunțase. Guvernul si Ministerul Sanatatii vor demara, saptamana viitoare, o campania de informare a populatiei referitoare la modul de administrare si de pastrare a comprimatelor de iodura…

- Starlink va oferi internet gratuit la centrele de triere a refugiaților și la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. Comisia pentru Situații Excepționale a oferit companiei dreptul sa presteze servicii, prin derogare de la procedura obișnuita. Starlink a fost conceput de catre…

- Liderul PNL a fost intrebat cum vede un TVA de 5% la energie, Florin Citu afirmand: ”Nu cred ca este o solutie, solutia este un TVA scazut generalizat. Astazi, ne uitam la o inflatie, la o crestere a preturilor in toata econiomia, in toate sectoarele. Daca ne ducem doar intr-un sector, vom crede ca…