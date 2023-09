Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Consiliul Concurenței Numarul racordarilor clienților casnici la rețelele de distribuție a energiei a crescut in perioada 2018 – 2022, operatorii alocand fonduri mai importante atat pentru branșarea noilor consumatori, cat și pentru extinderea rețelelor electrice de interes public, potrivit unui…

- Alimentarea cu energie electrica se va intrerupe pe doua strazi din municipiul Lugoj. E-Distribuție Banat a anunțat ca va intrerupe alimentarea cu energie electrica joi, 31 august, intre orele 9:30-17:30, pe strazile Traian Vuia și Fagilor, pentru efectuarea unor lucrari de mentenanța la rețeaua…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat astazi, la sediul instituției pe care o conducere, la o ședința la care au participat directorul general adjunct al companiei care furnizeaza energie electrica in județ, Delgaz Grind, Mihaela Cazacu, primari din județ și reprezentanți…

- Companiile active in piata energiei electrice, obligate sa plateasca o contributie suplimentara la Fondul de Tranzitie Energetica, infiintata in contextul crizei energetice, sunt supuse, in aceasta perioada, unor controale tematice din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), sustin…

- Luni, 31 iulie 2023, intre orele 08.00-14.00 se va intrerupe energia electrica pe strazile Zorilor și 1 Iunie, pentru executarea lucrarilor de modernizare la rețeaua de iluminat public. Anunțul a fost transmis de catre Distribuție Energie Electrica Romania, Sucursala Alba. FOTO: ARHIVA The post Luni,…

- Temperaturile foarte ridicate inregistrate in toata tara in ultimele zile au condus la cresterea substantiala a consumului de energie electrica. Companiile E Distributie, operatorii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului Enel, au mobilizat pe teren efective marite de echipe, pentru…

- In baza cererii nr. 49722 din data de 24.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului Dax Solar One SRL. Dax Solar One SRL are sediul in Constanta, pe strada Pescarilor nr. 35D. Asociatii firmei sunt: Florin Diaconu…