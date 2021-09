Țara în care au început azi școlile, fără fete! Sambata s-au redeschis colegiile si liceele in Afganistan, insa, numai baietii au primit permisiunea sa se intoarca la scoala. O masura criticata de UNICEF, care a indemnat noul regim taliban sa nu lase fetele deoparte. Ministerul Educatiei a anuntat ca isi vor incepe activitatea “toti profesorii barbati si elevii” din ciclul secundar, fara a spune nimic despre fete. Acest lucru alimenteaza incertitudinile si aminteste de politica brutala pe care Miscarea islamista a avut-o fata de femei, in trecut: nu aveau voie sa munceasca, sa studieze, sa faca sport sau sa iasa singure pe strada. In ultimii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

