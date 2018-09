Țara în care au fost asasinați 175 de politicieni într-un an Politicienii au fost ucisi intre septembrie anul trecut si 31 august anul acesta, o perioada de timp care a inclus si campania de dinaintea alegerilor din iulie, a precizat luni Etellekt. Acest bilant inseamna ca lunar au avut loc cel putin 14 asasinate politice. In plus, in aceeasi perioada au fost inregistrate 850 de acte de agresiune impotriva politicienilor in intreaga tara, conform Etellekt. Violentele nu s-au redus dupa alegerile din iulie, fiind inregistrate de atunci 63 de atacuri asupra politicienilor, inclusiv 21 de asasinate. Intr-un caz recent, un primar ales care urma sa isi preia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Un total de 175 de politicieni au fost asasinati in Mexic in ultimul an, conform firmei de analiza a riscurilor Etellekt, relateaza dpa. Un total de 175 de politicieni au fost ucisi intre septembrie anul trecut si 31 august anul acesta, o perioada de timp care a inclus si campania de dinaintea alegerilor…

