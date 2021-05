Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu implinirea unui deceniu de activitate, Patrula de Reciclare, inițiativa susținuta de Asociația Volens și de RoRec, lanseaza un nou concurs național pentru școlile din intreaga țara. Dupa formatul obișnuit, Patrula va propune teme și va oferi lecții eco „la cheie" pentru toți profesorii interesați…

- Transelectrica accelereaza investitiile pentru modernizarea retelei electrice in zona Moldovei si pentru integrarea energiei regenerabile, alocand investitii de peste 150 de milioane de lei in acest scop, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Modernizarea retelei…

- Mii de gospodarii din judetul Prahova nu sunt alimentate cu energie electrica, marti dupa-amiaza, din cauza defectiunilor aparute pe reteaua de furnizare in urma ploilor torentiale, informeaza news.ro . Zonele afectate de penele de curent sunt din mediul rural. Conform Inspectoratului pentru Situatii…

- Joan Laporta, ales pe 7 martie in functia de presedinte al clubului FC Barcelona, urmeaza sa depuna marti, impreuna cu nou consiliul de administratie al gruparii, garantia de 124,6 milioane euro solicitata de Liga spaniola de fotbal, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Din acel moment,…

- Milioane de americani sunt afectati de valul de frig extrem care s-a abatut asupra statului Texas. Fara sa știe cand situația se va imbunatați și fara prea multe ajutoare, aceștia au inceput sa caute alte modalitați pentru a se incalzii, relateaza CNN. Vezi și: Victor Ponta, despre dosarul…

- Milioane de americani sunt afectati de valul de frig extrem care s-a abatut asupra statului Texas. Fara sa știe cand situația se va imbunatați și fara prea multe ajutoare, aceștia au inceput sa caute alte modalitați pentru a se incalzii, relateaza CNN, citat de libertatea.

- Sute de oameni din orasul hunedorean Calan au ramas in bezna, dupa o oscilatie de curent care le-a prajit circuitele electrice in case. In mai multe apartamente, aparatele electrocasnice, inclusiv centralele termice, li s-au defectat. The post Locuitorii unui oras din vestul tarii au ramas fara electrocasnice,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat…