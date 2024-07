Stiri pe aceeasi tema

- In 24 de ore au murit 21 de persoane in orasul Beni Mellal, din centrul Marocului, din cauza unui nou val de caldura care a lovit tara, aflata in al saselea an consecutiv de seceta, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, transmite AFP, citat de News.ro. Creșterea temperaturilor pune in pericol și lacurile…

- Un pacient de 74 ani a murit, cel mai probabil din cauza temperaturilor ridicate, iar alte cateva persoane au ajuns la spitalul din Slatina in stare grava din cauza caldurii, fiind internate la Terapie Intensiva. Temperaturile caniculare din ultimele zile au transformat și locuințele in cuptor.

- Circulația autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone va fi interzisa joi, pe drumurile din mai multe județe, din cauza caniculei. Joi, 20.06.2024, in intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata…

- Pelerinajul de la Mecca a adunat, in acest an, mai bine de 1,8 milioane de credinciosi. Dar procesiunea religioasa a fost marcata de o tragedie in lant. Temperaturile au depașit 46 de grade Celsius in Arabia Sudita. Au murit peste 550 de oameni Canicula a pus stapanire pe tot Globul. Peste 550 de oameni…

- Sase oameni au murit din cauza caldurii in timpul pelerinajului Hajj spre Mecca, in contextul avertizarilor facute de oficiali sauditi conform carora temperaturile ar putea ajunge, in timpul adunarii anuale, la 48 de grade Celsius (118 grade Fahrenheit), scrie CNN, citata de News.ro. Toti cei sase care…

- Sase oameni au murit din cauza caldurii in timpul pelerinajului Hajj spre Mecca. Oficialii saudiți au avertizat ca temperaturile ar putea ajunge, in timpul adunarii anuale, la 48 de grade Celsius, scrie CNN, preluata de News.ro.

- Peste 50 de persoane au murit in India in ultimele trei zile, in conditiile in care o canicula brutala continua sa afecteze anumite zone ale tarii, relateaza BBC. In weekend, numai in statul Uttar Pradesh, din nordul tarii, au murit 33 de persoane din cauza caldurii. Printre acestea se numara persoane…

- Mii de persoane care au facut insolatie au fost tratate in spitalele din Pakistan vineri, in contextul in care temperaturile depașesc 50 de grade Celsius, au anuntat autoritatile din aceasta tara, informeaza DPA, citata de Agerpres si digi24.ro .