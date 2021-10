Stiri pe aceeasi tema

- Premierul României a declarat joi seara ca în școli regulile vor fi stricte în ceea ce privește testarea și vaccinarea cadrelor didactice. Cîțu vrea un mediu cât mai sigur în unitațile de învațamânt și a anunțat ca toți profesorii care nu se vaccineaza…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" solicita Guvernului sa introduca testarea obligatorie gratuita a elevilor si a angajatilor din scoli, in conditiile mentinerii invatamantului fata in fata si dupa trecerea de pragul de imbolnavire de 6 la mie. "In conditiile in care se doreste…

- Toți profesorii din Israel care nu vor prezenta certificatul verde digital si nici nu vor sa fie testati pentru COVID-19, nu vor putea preda in școli, masura se va aplica din 3 octombrie. Cadrele didactice care nu prezinta documentul ce atesta ca au fost vaccinate, au un rezultat negativ…

- Profesorii implicati in proiect vor promova respectul, non-discriminarea, egalitatea de sanse si tratament, iar elevii vor intelege mai bine cauzele, modalitatile de preventie si vor realiza inclusiv campanii de combatere a violentei de gen in scoli.

- Nelu Tataru, consilier onorific al premierului Florin Citu si fost ministru al Sanatatii, a declarat ca va discuta miercuri cu premierul despre o posibila vaccinare sau testare obligatorie referitoare la COVID-19 a angajatilor din spitale si scoli. „In acest moment, discutiile sunt despre…

- Este clar: din 13 septembrie, elevii vor reveni in banci. Anul școlar se va redeschide cu prezența fizica a copiilor, iar purtarea maștii va fi obligatorie in școala pentru copiii de peste șase ani. In spațiile deschise, insa, purtarea maștii nu va mai fi obligatorie, iar activitațile de la ora de sport…

- Inca un pas mic pentru om și un salt uriaș pentru omenire. Miliardarul britanic Richard Branson a scris istorie la nivel planetar. El a dat startul turismului spațial. Naveta Spaceship Two Unity și-a luat zborul astazi cu 8 oameni la bord.

- Fostul politist Eric Adams, un luptator impotriva discriminarilor rasiale in interiorul fortelor de ordine, este aproape asigurat ca va deveni al doilea primar de culoare din istoria metropolei americane New York, dupa ce a castigat alegerile primare ale Partidului Democrat, transmite miercuri AFP,…