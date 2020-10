Țara Galilor intră în carantină totală. ”Un șoc pentru a reduce răspândirea virusului” Țara Galilor va intra in carantina totala incepand de vineri, 23 octombrie pana pe 9 noiembrie. Oamenilor li se va cere sa ramana acasa, iar pub-urile, restaurantele, hotelurile și magazinele neesențiale vor fi inchise, noteaza BBC. Școlile primare se vor redeschide dupa pauza la jumatatea perioadei de carantina, dar numai copiii de șapte sau opt ani se vor intoarce in banci, in conformitate cu noile reguli. Adunarile in interior și in aer liber cu persoane care nu locuiesc in aceeași casa vor fi, de asemenea, interzise. Primul ministru Mark Drakeford a declarat ca perioada de carantina va fi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scoția va impune o carantina de doua saptamini, incepind de vineri, relateaza ziarul Sun, care citeaza rapoarte ale doctorilor, transmite Reuters. Surse de la Serviciul Național pentru Sanatate au declarat pentru publicație sa se aștepte ca ordinul “intrerupator de circuit”, care obliga intregul stat…

- Numarul infectarilor cu coronavirus a atins un nivel record in Israel, la cateva zile dupa ce in toata tara a fost instituita carantina, transmite agerpres , citand dpa. Potrivit unui comunicat emis astazi de Ministerul Sanatatii din Israel, marti au fost inregistrate 6.861 de cazuri noi. Precedentul…

- Potrivit unui comunicat emis miercuri de Ministerul Sanatatii, in ziua precedenta au fost inregistrate 6.861 de cazuri noi. Precedentul record a fost consemnat saptamana trecuta, cand intr-o singura zi au fost confirmate 5.533 de cazuri. Marti au fost efectuate 59.159 de teste, ceea ce inseamna o…

- De asemenea, specialistul atrage atenția asupra nerespectarii regulilor impuse de autoritați, comportament ce duce, spune el, catre o transmitere mult mai accentuata a noului virus. Prin urmare, Razvan Cherecheș afirma ca autoritațile ar trebui sa dea amenzi usturatoare cu consecvența. Citeste…

- Masuri speciale, la azilul de batrani din Ramnicu Sarat, unde a izbucnit un mare focar de coronavirus. „In contextul testarii personalului și beneficiarilor din cadrul unui centru rezidențial destinat persoanelor varstnice din municipiul Rm.Sarat, au fost prelevate probe biologice pentru 89 persoane.…

- Celebrul epidemiolog spune ca nici carantina și nici inchiderea școlilor nu sunt soluții realiste și ca urmarește cu interes sa vada cum vor ieși din aceasta situație țarile care au impus astfel de masuri drastice. „Nu cred ca ați greșit cu toții (adoptand carantina, n.r.). Dar cred ca v-ați…

- Sindicatul Valahia scoate armele in lupta cu patronii COS Targoviste. Oamenilor li se cere sa iasa la proteste masive in cazul in care statul nu reuseste sa preia combinatul si sa mentina astfel, in viata, 1.200 de locuri de munca.

- Ma numesc Pop Elena Andreea, am 32 de ani și sunt absolventa a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara, Cluj-Napoca. Sunt Doctor in Științe și actualmente Cercetator Științific in cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltate pentru Viticultura și Vinificație Blaj. Teiusul este orașul unde…