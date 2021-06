Reprezentativa Italiei a invins Tara Galilor, scor 1-0, iar Turcia a pierdut in fata Elvetiei, scor 1-3, in meciurile disputate, duminica, in Grupa A a Campionatului European, potrivit news.ro.

Partida de la Roma a fost arbitrata de Ovidiu Hategan, care l-a eliminat pe galezul Ampadu in minutul 55.

Ca urmare a acestor rezultate, Italia a incheiat grupa pe primul loc, lar Tara Galilor pe pozitia a doua, obtinand astfel si ea calificarea in optimile competitiei.

Italia – Tara Galilor 1-0, pe Stadionul Olimpic de la Roma

