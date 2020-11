Țara Galilor a anulat toate examenele școlare de anul viitor Țara Galilor a anulat toate examenele școlare de vara viitoare, notele urmând sa se bazeze pe evaluarile din timpul cursurilor pentru a asigura corectitudinea pe timpul pandemiei, a anunțat ministrul galez al educației, potrivit Reuters.



Decizia vine în contextul fiasco-ului de la examenele din Anglia din vara care a trecut, când s-a renunțat, din cauza scandalului public, la modelul matematic folosit pentru calcularea notelor de la examenele anulate din cauza Covid-19.



