Klaus Iohannis nu a pierdut vremea la Conferința Națiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP26), și a batut palma cu președintele american Joe Biden, pentru construcția unui reactor nuclear de mici dimensiuni in Romania, pentru generarea de energie electrica. Noua tehnologie americana nu este inca autorizata in UE și nu a fost testata in nici o […] The post Țara experimentelor: Iohannis și Biden au batut palma pentru construcția unui reactor nuclear de mici dimensiuni in Romania. Noua tehnologie nu este autorizata in UE și nu a fost testata in nicio țara din lume appeared first on Știri…