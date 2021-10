Țara europeană unde toată populația s-a vaccinat Aproximativ 98% din populație este vaccinata complet. Totul se datoreaza Viceamiralului Henrique Gouveia e Melo. Portugalia se numara printre cele mai vaccinate țari din lume. Viceamiralul Henrique Gouveia e Melo, care a condus campania, a declarat ca a existat o cheie a succesului sau: „Sa nu amestece politica”, arata nytimes.com. Sistemul de sanatate din Portugalia era in pragul colapsului. Spitalele din Lisabona erau pline, iar autoritațile le cereau oamenilor sa se trateze la domiciliu. In ultima saptamana din ianuarie, aproape 2.000 de persoane au murit din cauza raspandirii virusului. Programul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia se numara printre cele mai vaccinate țari din lume. Viceamiralul Henrique Gouveia e Melo, care a condus campania, a declarat ca a existat o cheie a succesului sau: „Sa nu amestece politica”, arata nytimes.com . Sistemul de sanatate din Portugalia era in pragul colapsului. Spitalele din Lisabona…

- Sistemul de sanatate al Portugaliei a fost pe punctul de a se prabusi. Spitalele din Lisabona erau pline, iar autoritatile cereau populatiei infectate sa se trateze acasa. In ultima saptamana a lunii ianuarie, aproximativ 2000 de persoane si-au pierdut viata din cauza Covid-19. In prezent, Portugalia…

- Portugalia se numara printre cele mai vaccinate țari din lume. Viceamiralul Henrique Gouveia e Melo, care a condus campania, a declarat ca a existat o cheie a succesului sau: „Sa nu amestece politica”, arata nytimes.com . Sistemul de sanatate din Portugalia era in pragul colapsului. Spitalele din Lisabona…

- Portugalia a atins mai devreme decat prevedea obiectivul de vaccinare impotriva Covid-19 a 70 la suta din populatia sa, a anuntat, joi, ministrul Sanatatii, Marta Temuido, precizand ca guvernul ar putea accelera ridicarea restrictiilor sanitare care inca sunt in vigoare, informeaza AFP. “Datorita…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța programul de operare al companiei aeriene HiSky de pe Aeroportul Internațional Cluj, incepand din noiembrie 2021, pana in martie 2022. Compania aeriana va continua astfel operarea zborurilor regulate directe catre Lisabona (Portugalia), precum și Dublin…

- Primele țari care au primit fonduri din Programul european pentru relansare și reconstrucție dupa pandemia de COVID-19 sunt Portugalia, Luxemburg si Belgia, scrie Reuters. Prefinantarile au fost acordate...

- Ungaria a vândut Portugaliei 200.000 de doze de vaccin coronavirus AstraZeneca, la pretul de cumparare - a declarat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe si comertului exterior, marti, la Lisabona, la o conferinta de presa comuna cu omologul sau portughez Augusto Santos…

- Aproape 90% din numarul cazurilor noi de infectare inregistrate in Portugalia se refera la varianta Delta, cea identificata pentru prima data in India, se arata intr-un raport publicat marți, conform Agerpres , care citeaza AFP. Informația vine in contextul in care țara se confrunta deja cu o recrudescența…