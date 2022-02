Țara europeană în care mortalitatea crescută din timpul pandemiei a redus bugetul de pensii. ”Economiile” anunțate de autorități Bugetul de pensii al Italiei a fost cu 1,1 miliarde de euro mai mic in 2020 fața de anul precedent in urma mortalitații crescute cauzate de Covid-19, arata datele publicate marți, 15 februarie, de institutul național insarcinat cu securitatea sociala (INPS). In anul 2020 au decedat in Italia 96.818 persoane in varsta de peste 64 de ani. INPS estimeaza o medie de 13 ani de viata pierduti pentru cele 20.110 de persoane decedate care aveau varste intre 65 si 79 de ani si o medie de 7 ani de viata pierduti pentru cei 76.708 italieni cu varste de la 80 de ani in sus care au murit in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Statul italian a cheltuit in anul 2020 pentru pensii cu 1,1 miliarde de euro mai putin fata de anul anterior, ca urmare a excesului de mortalitate generat de pandemia COVID-19, a anuntat marti institutul italian insarcinat cu securitatea sociala (INPS), relateaza agentia EFE.

