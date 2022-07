Țara europeană în care marile companii se tem de o întrerupere a gazelor și se pregătesc pentru folosirea masivă a petrolului Companiile franceze mari consumatoare de energie au decis sa isi accelereze planurile de rezerva si sa isi converteasca boilerele pe gaze pentru a putea functiona pe petrol, in ideea de a evita o criza care ar putea aparea in eventualitatea unor noi reduceri ale livrarilor de gaze rusesti care ar conduce la intreruperi in aprovizionarea cu electricitate, transmite Reuters. Reuniti la finele saptamanii trecute la o conferinta organizata in sudul Frantei, mai multi directori de mari companii au spus ca se pregatesc pentru posibile intreruperi in aprovizionarea cu electricitate. "Ceea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa anticipam și sa ne așezam in formație de lupta inca de pe acum”, a spus ministrul francez, citat de Reuters.Ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, a avertizat duminica ca exista o mare probabilitate ca Moscova sa opreasca total livrarile de gaze catre Europa.„Haideți…

- In fata agresiunii ruse coordonarea transatlantica a fost una „impecabila si trebuie sa continue sa fie astfel”, a transmis vineri Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, in cadrul mesei rotunde „Black Sea Security Summit”. Potrivit acestuia, formatul Bucuresti 9, lansat de presedintele Klaus…

- Un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook a lui Emmanuel Macron precizeaza ca președintele francez a venit in vizita deoarece era important sa sublinieze prietenia și sprijinul pentru Romania. Emmanuel Macron a ajuns marți seara in Romania, iar miercuri dimineața s-a intalnit cu președintele Klaus…

- Emmanuel Macron va vizita trupele franceze staționate in Romania marți, iar apoi se va deplasa pentru o vizita oficiala in Republica Moldova miercuri, a anunțat vineri Palatul Elysee intr-un comunicat de presa in care confirma turneul extern al președintelui francez, potrivit Reuters . Joi, surse oficiale…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat marti apelurile presedintelui francez Emmanuel Macron "de a nu umili" Rusia, afirmand ca pe "noi nu ne umilesc, pe noi ne ucid", relateaza publicatia online ucraineana Cenzor.net, citand un fragment dintr-un interviu acordat de Zelenski publicatiei…

- Ucraina a blocat tranzitul gazelor rusesti catre Europa Occidentala in regiunea Lugansk, afirmand ca ocuparea teritoriului estic de catre fortele ruse face imposibila supravegherea fluxurilor.Decizia inseamna ca 32,6 milioane de metri cubi de gaz pe zi sunt pe cale sa fie oprite, aproximativ o treime…

- Ucraina a blocat tranzitul gazelor rusesti catre Europa Occidentala in regiunea Lugansk, susținand ca ocuparea teritoriului estic de catre fortele ruse face imposibila supravegherea fluxurilor, transmite dpa, citata de Agerpres. Decizia inseamna ca 32,6 milioane de metri cubi de gaz pe zi sunt pe cale…

- Decizia inseamna ca 32,6 milioane de metri cubi de gaz pe zi sunt pe cale sa fie oprite, aproximativ o treime din exportul rusesc ce traverseaza zilnic teritoriul ucrainean, potrivit autoritatilor de reglementare ucrainene.Ucraina a spus ca ocupatia a facut imposibila accesarea unui nod la Sohranovka…