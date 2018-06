Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul leton a decretat stare de calamitate agricola la scala nationala din cauza secetei prelungite care afecteaza o mare parte din teritoriul acestei tari, considerata cea mai grava din ultimii 10 ani, informeaza AFP. Regiunea occidentala Curlanda a fost cel mai sever afectata: in…

- Guvernul discuta joi un proiect de hotarare privind aprobarea notei de fundamentarea referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului "Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civila", a anunțat premierul Viorica Dancila.

- Deputatul PNL de Alba, Claudiu Racuci acuza PSD-ALDE de incompetența și rea-voința, deoarece amana la nesfarșit punerea in circulație a loturilor finalizate din Autostrada Sebeș-Turda. „Cel care ocupa temporar functia de ministru de la transporturi va ramane in istoria guvernamentala romaneasca la capitolul…

- Guvernul din Guatemala a decretat starea de calamitate nationala in departamentele Escuintla, Chimaltenango si Sacatepequez din apropierea vulcanului Fuego, in urma eruptiei de duminica a acestuia, care a provocat moartea a cel putin 25 de persoane.

- Uraganul Maria ar fi ucis nu mai putin de 2.400 de oameni, de 70 de ori mai mult decât bilantul oficial, informeaza BBC. Calamitate îngrozitoare a avut loc în septembrie 2017. Autoritatile din Puerto Rico au anuntat ca au murit 64 de oameni în urma uraganului Maria,…

- Guvernul australian a anuntat joi ca va cheltui 1,5 milioane de dolari australieni (1,14 milioane de dolari americani) pentru combaterea unei bacterii "mancatoare de carne" care se raspandeste in statul sudic Victoria, scrie digi24.ro.

- Serghei Skripal, 66 de ani, si fiica sa Iulia, 33 de ani, au fost gasiti in stare de inconstienta pe o banca din orasul Salisbury, in ziua de 4 martie, si s-au aflat in stare critica mai multe saptamani.Guvernul britanic a acuzat Rusia ca se afla in spatele otravirii celor doi, insa Moscova…