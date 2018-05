O parte din aceasta perioada obligatorie ar putea fi efectuata in conditii de internat, potrivit saptamanalului citat, si ar urma sa fie consacrata activitatilor sportive, invatarii notiunilor elementare de acordare a primului ajutor si formarii reflexelor in caz de situatii de criza, precum si transmiterii valorilor civice si republicane, a subliniat generalul Daniel Menaouine, responsabil de acest raport. In cursul lunii mai, dezbateri cu privire la acest subiect vor fi lansate de Palatul Elysee, mentioneaza JDD. Tot atunci si presedintele Emmanuel Macron urmeaza sa se exprime cu privire la…