- "In Europa de Vest, spitalele sunt ticsite cu bolnavi infectati cu noul coronavirus, iar morgile nu mai fac fata numarului tot mai mare de morți. Cu toate acestea, in țarile din estul Europei infecțiile au fost ținute in mare parte sub control, iar guvernele incep sa ridice restrictiile. Diferentele…

- Libertatea publica un material despre realitatea din spitalele publice și private din Romania, care nu mai fac intreruperi de sarcina la cerere. Deși prin ministrul sanatații statul s-a angajat explicit chiar marți „sa respectam dreptul femeilor”, iar liderul Societații de Obstetrica și Ginecologie…

- Catalin Frandes este din Roman si a ajuns in Anglia in 2003. Barbatul de 49 de ani este asistent medical si locuieste in Rugby. Romanul lucreaza intr-o clinica medicala unde sunt ingrijite in mod special persoane in varsta. Si sotia sa este asistenta intr-un spital din aceasta tara, conform Adevarul.…

- Ioan Radu Marginean, primarul orașului Nadlac, a prezentat localnicilor speriați și celor ce vor tranzita pe jos punctul de frontiera noua modalitate de transport prin oraș: o duba arhaica.Pandemia de coronavirus naște situații de criza ce sunt rezolvate in cele mai diverse moduri. Locuitorii orașului…

- Damen Galati a precizat ca cei 2.500 de angajati proprii au primit echipament de protectie adecvat, iar activitatile se desfasoara in conditii de carantina. Pe platforma industriala aferenta lucreaza, cu tot cu angajatii firmelor conexe, circa 5.000 de oameni.

- Pandemia de coronaviurs continua sa faca victime. Romania a ajuns azi la 14 decese din cauza COVID-19. Un barbat de 52 de ani a murit azi, la Spitalul Clinic de Urgența din Suceava, potrivit Digi24. Acesta fusese diagnosticat cu coronavirus pe 23 martie. Pe langa asta, suceveanul suferea și de obezitate.…

- Grupul MOL anunța o noua descoperire de gaze și petrol in sectorul norvegian al Marii Nordului MOL Norge, subsidiara a Grupului MOL, si partenerii sai au descoperit rezerve noi de petrol si gaze intr-un perimetru offshore situat la aproximativ 200 kilometri vest de Stavanger, in sectorul norvegian al…

- "Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice și sociale care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece țara cu bine printr-o criza internaționala severa, generata de pandemia globala de Coronavirus. Guvernul Romaniei a acționat ferm și cu promptitudine…