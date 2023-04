Țara europeană care nu mai recomandă vaccinarea împotriva COVID-19 Autoritațile din aceasta țara au incetat sa mai recomande vaccinarea impotriva COVID-19, inclusiv pentru persoanele care sunt desemnate cu risc crescut de COVID-19. Oficiul Federal de Sanatate Publica din Elveția spune acum ca „in principiu, nu este recomandata nicio vaccinare impotriva COVID-19 pentru primavara/vara 2023”. De asemenea, nici persoanelor desemnate cu risc ridicat nu li se recomanda sa se vaccineze impotriva COVID-19, potrivit autoritaților. Oficialii pun schimbarea de atitudine in fața coronavirusului pe numarul mare de cetațeni care au primit un vaccin și care se bucura de imunitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

