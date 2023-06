Stiri pe aceeasi tema

- Volumul comerțului cu amanuntul in zona euro a ramas neschimbat in aprilie fața de luna precedenta, potrivit raportului Eurostat . Totodata, in Uniunea Europeana a crescut cu 0,1% in aceeași perioada. La nivel anual, indicele vanzarilor cu amanuntul a scazut cu 2,6% in zona euro și cu 2,9% in UE. Cele…

- In urmatorii ani am putea spune adio alimentelor proaspete din ferme și solarii. Toate statele care au participat la un eveniment al unei organizații globale au semnat un acord prin care se angajeaza sa renunțe la ferme.Potrivit Realitatea PLUS, directorul executiv al organizației spune ca sistemele…

- Cu nivelul tabagismului cel mai scazut din Uniunea Europeana, Suedia este pe punctul de a se declara prima țara ”fara tutun”, transmite AP. Potrivit Agenției de statistica Eurostat, doar 6,4% dintre suedezi de peste 15 ani fumau zilnic in 2019, rata cea mai scazuta din Uniunea Europeana, mult sub media…

- Consumul de tutun este principala cauza de deces prevenibila in lume și este totodata și cea mai importanta cauza de deces in Uniunea Europeana (aproximativ 700.000 de decese anual), fiind și unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru sanatate care poate fi evitat. Fumul de tutun conține…

- Numarul de imbolnaviri de cancer in Uniunea Europeana este estimat ca va creste cu 24%. Reprezentanții Institutului National de Sanatate Publica susțin ca aceasta afecțiune va deveni prima cauza de deces.

- Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania are mai mult decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane,…

- Preturile serviciilor culturale (muzee, librarii, gradini zoologice) in Uniunea Europeana au crescut cu 4% in 2022 comparativ cu 2021, dupa un avans de 3% in 2021 comparativ cu 2020, in conditiile in care Malta a fost singurul stat membru unde aceste preturi au scazut, arata datele publicate joi de…

- Autoritațile cipriote vor evacua 3.000 de refugiați ucraineni din hoteluri inainte de sezonul estival, pana la 31 mai, a informat AlphaNews.Autoritațile cipriote au emis un ultimatum celor 3.000 de refugiați ucraineni, care sunt cazați in prezent in 21 de hoteluri din Cipru, pentru a cauta refugiu in…