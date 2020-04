Epidemiologul suedez, Anders Tegnell, a declarat ca in Stockholm si alte zone ale Suediei care au avut un numar mare de infectii cu noul coronavirus a inceput deja sa se obtina imunitatea de grup. In cursul zilei de joi, Tegnell a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a declarat ca in Stockholm s-ar putea obtine imunitatea de grup in cursul lunii mai. "Avem motive sa credem ca am ajuns c