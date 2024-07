Blocaj in trafic, de o saptamana, de la intrarea in București pana la Arcul de Triumf, blocaj la Otopeni (curse aeriene anulate, dar pe terminale nu e nici aer condiționat, iar curentul și apa de la toalete se intrerup de la doua minute la jumatate de ora), blocaj pe Valea Oltului, blocaj pe Valea Prahovei […] The post Țara e blocata, dar Puterea și Opoziția au pedale first appeared on Ziarul National .