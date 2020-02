Am o prietena care si-a deschis recent o cofetarie cu fonduri obtinute printr-un proiect de start-up. O cheama Andreea. Inainte de sarbatorile de iarna, am prins-o in frenezia alergaturilor, zi de zi, NU dupa cadouri, ci dupa acte. De la tot felul de directii si institutii. Pentru tot felul de directii si institutii. Intr-o zi, am auzit-o ca vine veterinarul la cofetarie pentru un aviz. Veterinarul?! Ce cauta veterinarul la o cofetarie? Am intrebat-o. Si ea era la fel de zapacita de vestea ca are nevoie de aviz de la veterinar pentru ca foloseste produse de origine animala, precum branza sau laptele.…