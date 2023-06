Țara din Uniunea Europeană unde permisul auto se va obține la 17 ani O țara din Uniunea Europeana are in plan sa reduca varsta minima pentru examinarea de obținere a permisului auto de la 18 ani la 17 ani. Aceasta masura urmeaza sa intre in vigoare in ianuarie 2024. Este vorba de Franța, care a anunțat scaderea varstei obtinerii permisului auto si conducerii de la 18 la 17 ani. „Incepand din ianuarie 2024, se va putea da examenul pentru obținerea permisului de conducere de la 17 ani in loc de 18 ani ca in prezent”, anunta premierul francez. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

