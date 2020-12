Țara din UE in care traiesc cei mai mulți romani ofera o rambursare de 10% pentru platile cu cardul. Schema guvernamentala se bucura de un real succes Peste 5,4 milioane de italieni s-au inscris in schema guvernamentala prin care se ofera o rambursare de 10% pentru platile cu cardul in magazine pana la finalul anului, o incercare a autoritatilor de a reduce evaziunea fiscala si de a ajuta retailerii afectati de pandemie. Iniţiativa "cashback" va demara oficial luna viitoare, dar programul pilot a început în 8 decembrie şi durează până la finalul anului. Schema,…