- Desi exista divergente fundamentale legate de politica de primire a migrantilor, noua coalitie aflata la guvernare in Germania ar putea celebra joi o victorie: aprobarea primului ei buget. Proiectul, aprobat oficial in primele ore ale diminetii de joi, dupa o sedinta maraton de 14 ore a Comitetului…

- Germania ar trebui sa majoreze salariul minim pana la 9,19 euro pe ora anul viitor si la 9,35 euro pe ora in 2020, a recomandat marti o comisie insarcinata de Guvernul german sa analizeze acest subiect, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a introdus…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse, a anuntat sambata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP. Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg,…

- Preturile cresc, absorbtia fondurilor europene este slaba, economia se supraincalzeste. Este avertismentul FMI pentru Romania, potrivit ultimului raport privind evolutiile din tara noastra. „Romania a inregistrat o crestere economica puternica in 2017, cu un nivel record al scaderii somajului si un…

- Datoria publica a Romaniei a crescut in ianuarie-martie, fata de finalul anului trecut, cu 1,25 miliarde euro, la 34,79 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele…

- In timp ce investitiile straine in Romania au stagnat, in primele trei luni ale acestui an, datoria externa a tarii s-a majorat cu 2,05 miliarde de lei, iar deficitul de cont curent a crescut cu aproape 200 de milioane de euro, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

