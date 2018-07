Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul de la Berlin a aprobat miercuri un plan prezentat de ministrul Muncii, Hubertus Heil, prin care se ofera persoanelor aflate in somaj de mai multi ani locuri de munca subventionate timp de maximum cinci ani, informeaza DPA.

- Germania ar trebui sa majoreze salariul minim pana la 9,19 euro pe ora anul viitor si la 9,35 euro pe ora in 2020, a recomandat marti o comisie insarcinata de Guvernul german sa analizeze acest subiect, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a introdus…

- Presedintele american, Donald Trump, a luat pozitie, luni, fata de criza politica din Germania, afirmand ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migratiei, informeaza dpa si AFP, preluate și de Agerpres. "Oamenii din Germania se intorc impotriva…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse, a anuntat sambata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP. Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg,…

- Aproximativ 75.000 de angajați și-ar putea pierde locurile de munca in industria auto germana pana in 2030 daca se vor indeplini previziunile care arata ca atunci, in parcul auto german mașinile electrice vor reprezenta 25%, iar cele hibride, 15%, arata un studiu al Institutului Frauenhofer, citat de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia romanilor, prin intermediul retelei Eures, 1.255 de locuri de munca, cele mai multe in Germania si Olanda, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, in Germania…

- Statul din UE se confrunta cu cel mai mare deficit de specialiști din istoria recenta. Germania se confruntă cu un deficit de forţă de muncă specializată, astfel că are nevoie de o lege prin care să reglementeze migraţia în sensul încurajării…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in primul trimestru din 2018, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…