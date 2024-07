Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul grec a adoptat o masura controversata care permite companiilor sa introduca saptamana de lucru de șase zile. Noua lege se aplica doar companiilor private care ofera servicii non-stop. Angajații pot lucra fie doua ore in plus pe zi, fie un schimb suplimentar de opt ore. Orele suplimentare…

- Vești bune pentru romani! Guvernul a anunțat ca legea privind stabilirea salariilor minime europene a fost aprobata, ceea ce inseamna ca romanii vor lua in curand mai mulți bani. Dupa majorarea salariului minim pe economie ce va intra in vigoare de la 1 iulie, angajații romani vor avea parte de o noua…

- Anul trecut, Parlamentul Greciei a aprobat o noua Lege a Muncii, care introducea saptamina de lucru de șase zile și un program de lucru flexibil. Guvernul a susținut ca noua lege este o modalitate de combatere a muncii nedeclarate. Noua lege permite lucratorilor cu norma intreaga sa aiba un al doilea…

- Ministerul Energiei din Romania reacționeaza la anunțul facut de Guvernul de la Belgrad, potrivit caruia Romania și Serbia au format grupuri de lucru pentru a realiza o noua hidrocentrala pe Dunare, Porțile de Fier 3. Un astfel de proiect trebuie dezbatut pe larg, intrucat ar putea avea un impact semnificativ…

- Premierul Marcel Ciolacu si sase ministri se afla, incepand de marti, in vizita de lucru in Qatar. Pe agenda discuțiilor se afla dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro, conform unui comunicat al Executivului.

- Contributia la sanatate de 10% va fi perceputa in cazul concediilor medicale acordate pentru boli obisnuite, carantina si reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, potrivit Agerpres. Guvernul a adoptat in sedinta de joia trecuta o…

- Elevii polonezi au scapat de facut teme obligatorii acasa. Guvernul condus de Tusk s-a ținut de promisiunea facuta la ultimele alegeri parinților care au denunțat o oboseala cronica a școlarilor. Profesorii, insa, sunt nemulțumiți, scrie digi24.ro .