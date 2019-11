Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene, atat cele din interiorul zonei euro cat si cele din afara zonei unice, ar trebui sa recunoasca faptul ca moneda euro a fost o "greseala strategica", sustine Guvernatorul Bancii Centrale a Ungariei (NBH), Gyorgy Matolcsy intr-un editorial publicat in cotidianul Financial…

- Ungaria, tara care de la venirea la putere a lui Viktor Orban in 2010 a urmat un mix de politici economice neortodoxe, nu este parte a zonei euro si nu a stabilit inca o data tinta pentru aderare la moneda unica. In opinia lui Gyorgy Matolcsy a venit timpul pentru Europa "sa caute o iesire din capcana…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea infrastructurii in zonele aflate sub controlul turc in nordul Siriei, a sustinut Viktor Orban, atentionand ca in caz contrar "mai mult de 3 milioane de migranti" ar putea parasi Turcia pentru a veni in Europa,…

- Comisia Europeana a demarat luni o investigatie amanuntita pentru a vedea daca planurile Ungariei de a acorda ajutoare de stat in valoare de 108 milioane de euro grupului sud-coreean Samsung SDI, astfel incat acesta sa investeasca in extinderea productiei de celule pentru baterii electrice la uzina…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a felicitat pe aliatii sai nationalisti polonezi pentru victoria obtinuta in alegerile generale de duminica, relateaza Reuters. ''In Polonia au avut loc astazi alegeri foarte importante din punctul de vedere al Ungariei, in care partidul de guvernamant polonez…

- Modul in care au fost distribuite posturile de varf din Comisia Europeana reflecta pozitia consolidata a Grupului de la Visegrad (V4), a afirmat joi la Praga premierul ungar Viktor Orban, dupa un summit intre V4 si statele din Balcanii de vest, transmite MTI. Doi dintre vicepresedintii noii Comisii…

- ''Dupa doi ani de blocaj, Comisia de la Bruxelles a raspuns cererii guvernului ungar si a promis rambursarea doar a 6,6 miliarde de forinti (20 milioane de euro)'', a spus in fata presei purtatorul de cuvant al guvernului condus de Viktor Orban.Acesta din urma i-a solicitat in anul 2017…