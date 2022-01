Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care merg in Cipru vor trebui sa efectueze doua teste PCR COVID-19: unul inainte de intrarea in tara si unul imediat dupa sosire, relateaza Noi.md cu referire la Agerpres. Primul test PCR nu trebuie sa fie mai vechi de cel mult 48 de ore in momentul sosirii. Persoanele care nu sint vaccinate…

- Amenda de pana la 50.000 de lei: Ce trebuie sa ști atunci cand treci vama, noua regula a intrat in vigoare Amenda de pana la 50.000 de lei: Ce trebuie sa ști atunci cand treci vama, noua regula a intrat in vigoare Persoanele care transporta numerar in valoare de peste 10.000 euro, trebuie sa-l declare…

- Austria a introdus carantina pentru nevaccinați, iar persoanele din aceasta categorie, care nu respecta legea, vor plati o amenda de pana la 1459 de euro. Masura a fost impusa in contextul creșterii alarmante a numarului de cazuri de imbolnavire cu Covid nu numai in aceasta țara, ci in intreaga Europa.…

- Persoanele nevaccinate care sosesc in Republica Franceza din Romania trebuie sa prezinte unul din urmatoarele doua documente: – un test PCR sau antigen negativ pentru COVID-19, efectuat cu maximum 24 de ore inainte de plecare; – un certificat care sa ateste trecerea prin boala – infectarea anterioara…