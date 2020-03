Țara din UE are aduce lucrători din România și Bulgaria, pentru a preveni penuria de mână de lucru, generată de pandemie Țara din UE are aduce lucratori din Romania și Bulgaria, pentru a preveni penuria de mana de lucru, generata de pandemie Autoritatile austriece au primit luni la Viena 231 de ingrijitoare originare din Romania si Bulgaria, pentru a preveni o penurie de mana de lucru care ar putea surveni din cauza restrictiilor de circulatie in interiorul UE. Sectorul de asistenţă pentru persoanele în vârstă din Austria depinde foarte mult de lucrătorii din Europa Centrală obişnuiţi să facă naveta pentru a acorda asistenţă la domiciliu persoanelor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

