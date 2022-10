Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a anuntat luni ca tara sa va trece la un nivel mai ridicat de alerta militara, desi nu a detectat nicio amenintare directa, transmit Reuters si AFP. Norvegia, tara membra NATO si vecina cu Rusia in zona arctica, va aplica masura incepand de marti. Store a precizat…

- Este ”stupid si absurd” ca Rusia sa fie suspectata de faptul ca se afla in spatele scurgerii masive de gaze naturale detectate in urma unor explozii la gazoductele Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica, respinge Kremlinul, dupa ce Comisia Europeana (CE) a denuntat un ”sabotaj”, relateaza AFP.”Era…

- Uniper, cel mai mare importator de gaze din Germania va fi naționalizat de guvernul de la Berlin, pentru a mentine industria pe linia de plutire in urma crizei energetice la nivel mondial, costul total ajungand la 29 miliarde de euro.Dupa ce a acceptat deja in iulie sa salveze marele importator…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP."A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie…

- Senatoarea democrata Elizabeth Warren este foarte ingrijorata ca Rezerva Federala va impinge economia SUA in recesiune si ca majorarea ratelor dobanzilor ii va lasa pe oameni fara munca, transmite Reuters.„Stiti ce este mai rau decat preturile mari si o economie puternica? Sunt preturi mari…

- Rusia irosește cantitați mari de gaze naturale arzandu-le cu o uriașa flacara portocalie langa granița cu Finlanda, intr-un moment in care a redus drastic livrarile catre Uniunea Europeana(UE), au declarat vineri (26 august) oamenii de știința și analiștii. Analiștii de la Rystad, o companie de consultanța…

- Bursa din Moscova va interzice utilizarea dolarului ca garantie pentru a subscrie tranzactii, din 29 august. deoarece Rusia incearca sa reduca dependenta de monedele natiunilor care i-au impus sanctiuni, transmite Reuters.Un comunicat publicat pe site-ul bursei arata ca noua politica va intra…

- In luna iulie 2022, Japonia a reluat importurile de petrol din Federația Rusa, deși au fost complet oprite in iunie. Cu toate acestea, comparativ cu iulie 2021, aprovizionarea cu materii prime rusești a scazut cu 65%. Acest lucru este dovedit de datele de la Ministerul de Finanțe al Japoniei.Agenția…