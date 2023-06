Țară din fostul bloc comunist care legalizează căsătoriile de același sex, iar cuplurile vor putea adopta copii Casatoria intre persoane de același sex a fost legalizata in Estonia. In plus, astfel de cupluri vor avea voie sa adopte copii. Legea corespunzatoare a fost adoptata de parlamentul local. Acesta va intra in vigoare la 1 ianuarie 2024. Aceasta este prima țara din spațiul post-sovietic care a facut un astfel de pas, informeaza Reuters. […] The post Țara din fostul bloc comunist care legalizeaza casatoriile de același sex, iar cuplurile vor putea adopta copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice care prevede ca pe drapelul Romaniei nu pot…

- Chancellor Olaf Scholz‘s government is set to unveil Germany’s first National Security Strategy on Wednesday, which aims to provide an overview of the country’s foreign policy and ensure a cohesive cross-ministry approach to security, according to Reuters. Germany has had policy documents in the past…

- Legea privind programul flexibil de munca, pentru parintii care au copii pana in varsta de 8 ani se afla marti pe ordinea de zi a Senatului. Legea prevede ”dreptul salariatilor care au in intretinere copii in varsta de pana in 8 ani de a beneficia de 4 zile pe luna de munca la domiciliu, sau […] The…

- Intemeierea unei familii in Italia devine un ”efort urias” pe care doar cei bogati si-l pot permite, a declarat vineri papa Francisc, avertizand ca actualul context de incertitudine reprezinta o piedica pentru tineri sa faca copii, relateaza Reuters si ANSA. „Dificultatea de a gasi un loc de munca stabil,…

- Aproximativ 27 de persoane, majoritatea copii, au fost ranite joi dupa ce o pasarela pietonala s-a prabușit in orașul finlandez Espoo, chiar in afara capitalei țarii, a declarat un purtator de cuvant al serviciului regional de salvare Helsinki, potrivit Reuters. Mulți dintre raniți faceau parte dintr-un…

- Statele Unite vor pune capat cerintelor de vaccinare COVID-19 pentru calatorii internationali si lucratorii federali la 11 mai, cand se va incheia urgenta de sanatate publica cauzata de coronavirus, a anuntat luni Casa Alba, potrivit Reuters. In februarie, Camera Reprezentantilor din SUA a votat pentru…

- Doi copii au fost loviți de un TIR, miercuri, pe o trecere de pietoni de pe DN 28, in județul Iași. Unul dintre minori a decedat, iar celalalt este inconștient, potrivit primelor informații. Potrivit ISU Iasi, accidentul s-a produs pe DN 28, in localitatea Letcani, unde un TIR a lovit doi minori la…