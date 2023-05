Stiri pe aceeasi tema

- Romania este campioana europeana in clasamentul creșterii prețurilor la energie electrica, in anul 2022, cu + 112% fața de 2021, potrivit datelor oferite de Eurostat. La proba de gaz, competiția a fost și mai dura. Deși Marcel Ciolacu a plafonat cat mai sus metrul cub, țara noastra s-a clasat a doua,…

- La 3 aprilie, Eurocontrol a publicat previziunile de primavara, dezvaluind ca traficul aerian in Europa ar trebui sa ajunga din nou la peste 11 milioane de zboruri pana in 2025. De la blocajul cauzat de Covid-19, care a lasat aeroporturile goale, industria europeana a zborurilor a incercat sa ajunga…

- Una dintre cele mai frumoase și interesante destinații turistice din Romania o reprezinta lacul denumit Marea Moarta a Transilvaniei. Este unic in Europa, datorita proprietaților sale binefacatoare. Este o oaza de liniște pentru turiști. Unde se afla mai exact și cum se numește. Cum arata Lacul Ursu,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) preseaza banca austriaca Raiffeisen sa inceteze operațiunile din Rusia, relateaza Reuters , care citeaza surse din BCE. Potrivit a doua surse, BCE nu cere ca Raiffeisen Bank sa se retraga imediat din țara, ci dorește ca banca sa prezinte un plan de deconsolidare treptata.…

- In ianuarie, strainul a inchiriat schiuri de la zece magazine de sport tiroleze, avand cereri de model foarte specifice. In loc de act de identitate, a aratat o fotografie, fie de la un pașaport maghiar, fie de la un roman, pe care o avea pe telefonul mobil. Acum Poliția austriaca cere ajutor pentru…

- In direct la GSP LIVE, Cristi Dulca, selecționerul naționalei Romaniei de fotbal feminin, a vorbit despre situația in care se afla fundașul central Cosmin Achim (27 de ani). Orange Sport a informat ca fosta prietena a lui Cosmin Achim a trimis mail-uri catre Liga și Federație, care conțineau capturi…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca , Emil Boc, a transmis, vineri, un mesaj la un an de la inceperea razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei in care afirma ca Uniunea Europeana a greșit in 2014 pentru ca nu a avut o reacție dura cand Rusia a anexat Crimeea.

- Subiectul schimbarii orei ridica multe controverse. In prezent, aproximativ 60% dintre țarile lumii nu dau inainte ceasul de doua ori pe an. La sfarșitul anului trecut, inca doua țari au abolit o data pentru totdeauna ora de vara. Cu toate acestea, in Europa, inclusiv in Austria și Romania, ceasurile…