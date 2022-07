Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo a devenit foarte inșelatoare, in ultima perioada. In timp ce, in Romania, ploile și-au facut de cap, iar cele mai importante zone ale țarii au fost afectate de ploi puternice, vijelii și furtuni, in Europa, temperaturile au crescut pana la aproape 40 de grade Celsius. Despre ce țari este…

- Un dom de caldura extrema se va face resimțit saptamana aceasta in special in vestul și sudul Europei. Temperaturile resimțite pot atinge și 50 de grade Celsius, avertizeaza meteorologii.

- Autoritațile sanitare din India sunt in stare de alerta dupa ce a aparut o boala misterioasa cu simptome asemanatoare cu variola maimuțelor, transmite publicația britanica Daily Express. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dupa cateva zile cu soare, iata ca vremea se va strica azi in Maramureș și vor sosi ploile. Autoritațile județene spun ca vremea va fi calda, dar va deveni in general instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate indeosebi dupa-amiaza și seara, local se vor semnala averse insoțite…

- Un nou virus pare sa amenințe sanatatea oamenilor din Europa. Chiar daca nu este la fel de periculos ca altele, exista cazuri in care cei infectați au decedat. Autoritațile sanitare din America de Nord și Europa au detectat zeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimuței (monekypox) de la…

- Este alerta in Europa din cauza bolii numite variola maimuței. Autoritatile portugheze au identificat cinci pacienți infectați cu virusul care provoaca aceasta boala, iar serviciile de sanatate din Spania au anunțat ca au 8 cazuri suspecte. In doar o singur luna, Marea Britanie a ajuns la șapte cazuri…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunța ca vremea se schimba radical. Azi și maine temperaturile vor ajunge pana la 32 de grade Celsius, insa de miercuri temperaturile scad pana la 0 grade Celsius. Unde va fi foarte frig și va ninge, vedeți in randurile de mai jos. Prognoza ANM.…

- Guvernul provinciei Sindh a amenajat mai multe centre de prim-ajutor in metropola Karachi, unde o combinatie de factori meteorologici - depresiune tropicala si umiditate - ar putea sa faca acest val de canicula sa devina unul ucigas, a precizat un oficial local, potrivit DPA.Karachi, unul dintre cele…