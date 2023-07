Stiri pe aceeasi tema

- Cine asculta muzica la volum maxim pe plajele din Portugalia risca amenzi usturatoare de pana la zeci de mii de euro. Este noua regula care se aplica in Portugalia, unde Autoritatea Maritima Naționala a interzis utilizarea boxelor. Astfel, localnicii deranjati de zgomot pot face plangeri, iar amenzile…

- Unii oameni vor sa mearga pe plaja pentru a se relaxa, dar sunt deranjați de muzica data tare, pe care alți turiști, puși pe distracție, o prefera in detrimentul liniștii. O țara europeana a decis sa vina cu o masura drastica și amenzi usturatoare.

- Turiștii care asculta muzica la volumul maxim pe plajele din Portugalia pot primi amenzi cuprinse intre 200 și 36.000 euro, a relatat Euronews.Autoritatea Maritima Naționala (AMN) a interzis utilizarea difuzoarelor care redau muzica la volume mari și deranjeaza localnicii și turiștii. Noile restricții…

- Cei care iși doresc sa se bucure de mare, soare și nisip in liniște au acum un motiv in plus sa aleaga plajele din Portugalia. Țara europeana a adoptat o masura prin care interzice muzica tare pe plaja, iar cei care ignora aceasta regula risca amenzi de pana la 36.000 de euro.

- A trecut deja prima luna din vara, elevii au luat vacanța și foarte multe persoane se pregatesc de vacanța, alegand ca destinație, litoralul romanesc. Insa nu intotdeauna vremea este așa cum ne-am dori sa fie. Uneori din cauza vremii nu poți face plaja. Dar, trebuie știut ca de poate petrece și altfel,…

- Comisia pentru protectia datelor din Irlanda (DPC) a impus Meta o amenda record, de 1,2 miliarde de euro (1,29 miliarde de dolari), pentru ca a incalcat reglementarile Uniunii Europene privind datele, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Firma mama a Facebook are la dispozitie cinci luni pentru…

- Comisia pentru protectia datelor din Irlanda (DPC) a impus Meta o amenda record, de 1,2 miliarde de euro (1,29 miliarde de dolari), pentru ca a incalcat reglementarile Uniunii Europene privind datele, transmit DPA si Reuters.Firma mama a Facebook are la dispozitie cinci luni pentru a stopa…

- Aproape 80% dintre romani vor merge in destinatii europene in aceasta vacanta de vara, iar peste jumatate dintre acestia sunt dispusi sa cheltuiasca cel mult 300 de euro pentru biletele de avion, arata un studiu realizat de catre un turoperator online. Conform datelor Vola.ro, publicate miercuri, 50%…