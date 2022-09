Stiri pe aceeasi tema

- Criza de electricitate din Europa, reducerile de productie si deficitul de aluminiu au pus multi consumatori europeni intr-o situatie dificila cand vine vorba de livrarile rusesti de aluminiu, un metal vital pentru industriile de transport, constructii si ambalaj din Europa, transmite Reuters, potrivit…

- Avansurile remarcabile ale Ucrainei impotriva forțelor rusești din ultimele zile ar putea fi un punct de cotitura in razboi. Departe de conflictul militar, un alt peisaj se schimba: economia energetica. Rezultatul acesteia va transforma profund atat Europa, cat și Rusia. Ramane de vazut cat de mult…

- Criza mondiala de semiconductori continua sa afecteze producatorii auto. De data aceasta, doua uzine care aparțin Grupului Stellantis au fost inchise temporar, pentru cateva zile, tocmai din cauza acestei crize care pare sa nu se termine prea curand. Mai exact, uzina de la Zaragoza, in Spania, a fost…

- In mijlocul unei crize alimentare mondiale, in care preturile au atins valori record, Uniunea Europeana incearca sa impiedice aparitia unor probleme in aprovizionarea cu alimente. Multe tari din Europa se confrunta cu cresterea preturilor.

- In saptaminile de dupa declanșarea razboiului din Ucraina, marile economii din Europa au inceput sa se clatine, dar in estul continentului criza nu lovise inca și populația se bucura de creșteri procentuale de doua cifre ale salariilor și subvenții generoase din partea statului in anumite țari, scrie…

- Guvernul olandez a anunțat, miercuri, ca țara se confrunta cu o criza a apei, ca urmare a unei veri neobișnuit de secetoase și a prognozei meteo care nu prevede deloc ploi in urmatoarele doua saptamani, informeaza Digi24. Valuri brutale de canicula au cuprins regiuni vaste din Europa si Statele Unite…

- Mitrea este de parere ca chiar daca o criza alimentara va exista, ea nu fa afecta Romania sau Europa atat de puternic The post Miron Mitrea, despre criza alimentara care ar putea sa urmeze din cauza razboiului: „Romania nu are probleme de hrana" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Va fi haos pe aeroporturile din Europa, dupa ce valul de infecții cu coronavirus a agravat deficitul de personal. Compania aeriana Deutsche Lufthansa AG a anunțat ca anuleaza 3.100 de zboruri. Compania aeriana emblematica a Germaniei a anuntat vineri ca va abandona 2.200 de rute interne si europene…