- Arabia Saudita a reușit in ultima perioada sa atraga in campionatul intern de fotbal unele dintre cele mai sonore nume ale fotbalului contemporan. Numit de fanii fotbalului The Ronaldo Effect (n.r. Efectul Ronaldo), un transfer catre Orientul Mijlociu reprezenta pana in urma cu puțin timp finalul carierei…

- Infectiile si spitalizarile cu COVID sunt in crestere in SUA, Europa si Asia. Oficialii din domeniul sanatatii indica drept "vinovat" o subvarianta a tulpinii Omicron a coronavirusului - tulpina care a aparut in noiembrie 2021. Aceasta subvarianta a fost botezata EG.5 sau Eris, relateaza Reuters, potrivit…

- Furtuna Patricia este un fenomen meteo extrem care a lovit toata Europa, iar acum se indreapta și catre Romania. Este o furtuna neobișnuit de puternica, iar prin țarile pe unde a trecut a fost un adevarat potop.In mai multe țari din Europa s-a declarat deja cod roșu de furtuni, iar vremea se schimba…

- Senator Cristian Niculescu-Țagarlaș: ”Am purtat discuții extrem de interesante la Washington, cu omologii noștri din Congresul SUA pe tema cooperarii politice la nivel bilateral, și cu reprezentanții Pentagonului despre colaborarea romano-americana in cadrul NATO.” In cadrul intalnirilor a fost subliniat…

- Vara aceasta ai șansa sa vizitezi Barcelona, una dintre cele mai frumoase destinații turistice din Europa. Victoriabank a pregatit o promoție cu Super Premii pentru clienții sai: doua calatorii pentru doua persoane la Barcelona și multe alte cadouri. Surprizele sunt pentru toți deținatorii cardului…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pare ca se rasfața cu mancaruri și bauturi alcoolice cunoscute in Europa, preferand șunca de Parma și whisky-ul, conform unui specialist in aparare din Marea Britanie.

- Ce sume pot caștiga ospatarii din Mamaia Nord, in doar o luna. Sezonul estival aduce salarii, dar și bacșișuri extrem de generoase Ce sume pot caștiga ospatarii din Mamaia Nord, in doar o luna. Sezonul estival aduce salarii, dar și bacșișuri extrem de generoase Romanii pot face bani chiar și in Romania,…

- TIFF susține Fundația Renașterea și doneaza 10.000 EURO pentru lupta impotriva cancerului de san și a cancerului de col uterin Romania are cea mai ridicata mortalitate prematura de prin cancer de san și cancer cervical din Europa.1 In pofida progreselor din domeniul medical legate de prevenție, diagnostic…