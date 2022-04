Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua sa agite apele in țarile europene. Cetațenii unuia dintre statele centrale au manifestat in sprijinul președintelui Vladimir Putin și impotriva guvernului care s-a distanțat de Moscova. Despre ce țara este vorba. Sarbii au protestat in sprijinul Rusiei E plin protest in orașul Belgrad, acolo mii de sarbi s-au adunat […] The post Țara din Europa unde oamenii s-au strans in sprijinul Rusiei. Au fost mii de oameni, scandari violente appeared first on IMPACT .