- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) mentine nemodificate estimarile privind consumul mondial de petrol in 2023, la circa 101,9 milioane de barili pe zi (mbz), cu 2,3% mai mult fata de 2022, dar a revizuit usor in scadere cererea in tarile bogate din Europa, unica regiune la nivel global…

- Carnea de cal și consumul ei a iscat nenumarate controverse și chiar adevarate scandaluri de-a lungul timpului. Chiar și așa insa, și in zilele noastre exista regiuni unde carnea de cal se consuma la fel ca orice alt tip de carne de consum. In plus, carnea de cal se regasește in istoria bucatariilor…

- Uniunea Europeana a incheiat vineri un acord pentru a reduce consumul final de energie in intregul bloc cu 11,7% pana in 2030, un obiectiv despre care parlamentarii au spus ca va ajuta la combaterea schimbarilor climatice si la limitarea utilizarii de catre Europa a combustibililor fosili rusi, transmite…

- Premierul Taiwanului, Chen Chien-jen, a anunțat ca guvernul le va oferi turiștilor care aleg sa viziteze aceasta țara 165 de dolari, relateaza CNN.Guvernul și-a propus sa atraga șase milioane de turiști in 2023, sa dubleze aceasta cifra in 2024 și sa ținteasca 10 milioane de vizitatori pana…

- Multe mașini iși incep viața intr-o țara anume pentru ca mai apoi sa se mute in alta la un moment dat in ciclul lor de viața. Acest lucru este valabil mai ales cand vorbim despre mașinile din Europa de Vest, care ajung ulterior sa reprezinte o mare parte a pieței de vehicule second-hand din Europa de…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a recomandat marti fermierilor sa incetineasca ritmul de crestere a puilor, sa inceteze sa mai tina gainile in custi si sa reduca densitatea animalelor pentru a imbunatati conditiile de crestere a pasarilor, transmite Bloomberg. Recomandarile…

- Un nou studiu realizat in Danemarca arata ca o cafea cu lapte are un efect antiinflamator in corp, datorita combinatiei de proteine si antioxidanti din aceasta bautura, care dubleaza capacitatea celulelor sistemului imunitar de a lupta impotriva inflamatiilor, relateaza luni EFE si neurosciencenews.com,…