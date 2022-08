Stiri pe aceeasi tema

- Fenomene meteorologice extreme au avut loc in Europa in ultimele zile. Totul din cauza schimbarilor bruște de temperatura. Este iarna in mijlocul lunii august intr-o țara europeana, in plin sezon turistic. Ploaia, rafalele de vant puternice și grindina au facut ravagii in inimile unor orașe importante…

- Dupa zile bune cu temperaturi foarte mari, toata saptamana asta sunt așteptate la Milano și Lombardia furtuni puternice și ploi abundente cu grindina. Experții explica asta ca avand drept cauza anticiclonul Apocalipsa care iși pierde puterea. In urma unor temperaturi fara precedent, care au atins varfuri…

- Elvetia ia in calcul posibilitatea de a apela la intreruperi in alimentarea cu energie electrica timp de pana la patru ore, la iarna, in cazul agravarii actualei crize energetice cu care se confrunta Europa, derivata din razboiul din Ucraina si posibila oprire a furnizarilor de gaze din Rusia, au semnalat…

- Europa s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarna din ultimii 60 de ani, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Specialișyii citați de CNN atrag atenția asupra faptului ca aceasta criza energetica spre car ene indreptam are potențialul de a fi mult mai grava decat crizele petrolului din 1973/1974 și 1979/1980. Aceștia subliniaza ca aceasta evoluție este facilitata de razboiul din Ucraina, dar și de investițiile…

- Vremea a facut ravagii in mai multe tari din Europa si a produs indundatii ample in Franta, Germania si Belgia. Mai bine de jumatate din Franta a fost sub avertizare de furtuni violente, cu grindina uriasa. O persoana a murit si alte 14 au fost ranite. Furtunile au devastat podgoriile si au intarziat…

- Furtunile au facut prapad in mai multe zone din Romania si Bulgaria. Duminica seara, in judetele Teleorman si Dolj, a fost cod rosu de ploi si vijelii, iar multi oameni si-au vazut culturile distruse de grindina.

- Continua furtunile puternice in vestul Europei: cod rosu in Germania, cod portocaliu pentru nordul Italiei, cod galben in Franța, Italia, Belgia, Olanda, Austria și Ungaria. In orașul Chateauroux din regiunea centrala a Franței, noaptea trecuta grindina a masurat in diametru 6-8 cm. Fotografii surprinse…