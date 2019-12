Stiri pe aceeasi tema

- Țara din Europa in care nu exista sistem de cale ferata, iar casele sunt incalzite cu energie geotermala. Locuitorii nu au nume de familie și sunt printre cei mai deștepți pamanteni Islanda a devenit, in ultimii ani, una dintre cele mai cautate destinații de vacanța de pe Glob, in special pe timpul…

- ■ aceasta valoare a fost inregistrata miercuri, la ora 13, la Tirgu Neamt ■ in urma cu un an la Tirg erau 18 centimetri de nea si se inregistrau temperaturi cu 23 de grade mai mici ■ de Craciun sint auntate ploi si valori termice de 7, 8 grade ■ La fel ca in noiembrie […] Articolul Neamt: Decembrie…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut cu 4,5% in noiembrie, la 1,21 milioane, in timp ce Romania si Lituania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, potrivit Agerpres.Datele statistice…

- Doisoți din Satu Mare au pornit intr-o aventura catre Siberia. Attila și Kinga Bertici vor ajunge in plina iarna in cel maifriguros din lume, la temperaturi de chiar și -65 de grade Celsius,și au de parcurs 27.000 de kilometri. Ii ajuta insa o mașinade teren Dacia Duster, care nu a fost modificata pentru…

- Cine platește pentru abrogarea recursului compensatoriu și renunțarea la supraacciza? Prima masura ne pune in poziția de a incalca deciziile CEDO și va rezulta in amenzi care vor fi platite de statul roman. Prin a doua masura incalcam regulile UE și asta probabil va rezulta intr-o…

- Nicolae Titulescu… un nume care a ramas de-a lungul curgerii inexorabile a timpului la fel de puternic in conștiința romanilor. Astazi, in secolul XXI, personalitatea marelui diplomat roman inca naște controverse. Nu sunt puțini cei care ii contesta lui Nicolae Titulescu locul pe care trebuie sa-l ocupe…

- Imagini ale acestei mingii de foc au fost surprinse de camerele de supraveghere din regiunem scrie Agerpres. Meteorul a trecut prin atmosfera terestra in jurul orei 00:16, ora Chinei, si a transformat noaptea in zi, conform televiziunii CCTV. Fenomenul a fost vizibil foarte bine deasupra…

- ■ stratul de nea s-a depus doar pe crestele masivului ■ luni la ora 10 in judet erau temperaturi intre -4 si 6 grade Celsius ■ meteorologii anunta temperaturi in crestere, peste media perioadei ■ Toamna si-a intrat in drepturi rapid, iar in citeva zile s-a racit dramatic, ploile completind aspectul…