- Inflatia preturilor de consum in Spania a incetinit la 3,3- in martie, cea mai mica rata anuala din august 2021, o scadere peste asteptari, de la 6- in februarie, arata datele preliminare ale Institutului National de Statistica publicate joi, transmite Reuters. Analistii chestionati de Reuters se asteptau…

- Analistii chestionati de Reuters se asteptau la o rata de 3,8%. Aceasta scadere se datoreaza in principal faptului ca preturile la electricitate si combustibil crescusera in martie 2022, dar acum, in martie 2023, au scazut, a precizat agentia spaniola de statistica. Inflatia de baza, care elimina preturile…

- Inflatia revine spectaculos in Marea Britanie. Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie. Analistii se asteapta ca Banca Angliei sa mareasca din nou ratele dobanzilor in cadrul sedintei de joi.Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie, a anuntat miercuri Oficiul National…

- Spaniolii au platit luna trecuta mai mult ca niciodata pentru paella (-unul dintre cele mai renumite preparate din bucataria traditionala a Spaniei-n.r.), dupa ce preturile la ulei de masline, orez si legume au crescut vertiginos, transmite Bloomberg.Costul ingredientelor de baza necesare pentru…

- Rata anuala a inflatiei a crescut la 15,5% in februarie 2023, de la 15,1% in ianuarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 22,35%, cele nealimentare cu 12,73%, iar serviciile cu 10,38%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date luni publicitatii.Preturile…

- Acțiunile Inditex au scazut vineri, dupa ce retailerul de moda a acceptat o majorare cu 20% a salariilor medii ale angajaților din magazinele din Spania, potrivit Reuters. Cele mai mari doua sindicate spaniole, CCOO și UGT, au anunțat majorarea salariilor joi tarziu, UGT afirmand ca salariile vor crește…

- Gigantul petrolier britanic Shell a raportat joi cel mai mare profit anual din istoria, sustinut de cresterea preturilor combustibililor fosili si de cererea puternica de la invazia Rusiei in Ucraina, anul trecut, transmite Reuters.Shell a raportat castiguri ajustate de 39,9 miliarde de dolari…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%."Preturile de consum…