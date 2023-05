Stiri pe aceeasi tema

- Primele estimari privind vara anului 2023 au fost realizate de specialiști. Veștile nu sunt imbucuratoare: vin luni toride in Europa, cu fenomene extreme. Și Romania va fi afectata de temperaturi peste medie. Datele arata ca vor aparea si ploi sau vijelii mai ales in sudul continentul.

- Kamil Wiktorski, fundașul Gloriei Buzau, este de trei ani in Romania și a facut o analiza a oamenilor alaturi de care conviețuiește, apreciind viața calma, pentru fiul sau, comparativ cu atacul sangeros de la Belgrad. A spus și ce nu-i place la romani.Kamil Wiktorski, 30 de ani, s-a adaptat atat de…

- Cum a putut economia romaneasca sa o depașeasca pe cea a Ungariei? (presa maghiara)Datele macroeconomice publicate deunazi au provocat in țara un oarecare șoc. Potrivit datelor, in privința PIB-ului pe cap de locuitor, Romania a depașit acum Ungaria in mod incontestabil. CITESTE SI Presupusa…

- Statele UE au inceput sa injecteze gaze naturale in depozite, pentru a pregati urmatorul sezon rece, dupa trecerea cu bine a iernii 2022-2023, in contextul in care sunt șanse foarte reduse ca razboiul din Ucraina sa se incheie rapid și ca relațiile Europei cu Rusia sa revina la un stadiu de cooperare.…

- ”O perturbare semnificativa” ar putea fi la orizont pentru piata muncii, se arata intr-un nou raport realizat de Goldman Sachs. Analiza bancii referitoare la locurile de munca din SUA si Europa arata ca doua treimi dintre locurile de munca ar putea fi automatizate cel putin intr-o anumita masura. In…

- Un județ din Romania a fost inclus in clasamentul celor mai frumoase zone din Europa. Vacanțele acolo au un preț accesibil pentru toți romanii care vor sa ajunga in aceasta locație turistica, potrivit EVZ.ro. Pe lista celor mai populare zone vizitate de turiști se numara Transilvania. Oamenii aleg…

- Cutremurul care a lovit Turcia pe 6 februarie la orele 04.17, "cea mai mare catastrofa naturala intr-un secol in Europa", potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a lasat o tara traumatizata. Rude decedate, orase in ruine, viata noua in corturi sau containere: o luna mai tarziu, milioane de…

- Piața mașinilor noi a crescut in UE in prima luna, iar Volkswagen a fost marca de pe primul loc. Dacia a avut cea mai buna clasare, locul 3, cu inmatriculari peste marca Renault și peste Skoda. Toyota a fost pe locul doi, iar Ford nu a prins top 10. Cifrele se vor schimba in urmatoarele luni, la fel…