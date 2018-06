Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul de piele este cea mai raspândita forma de cancer. În România, carcinomul cutanat este cel mai frecvent tip de cancer de piele, mult mai raspândit decât melanomul („cancerul de la alunite”), însa doar 8,7% dintre români stiu acest lucru.…

- Premierul Pavel Filip a oferit un interviu pentru AIS MOLDPRES dupa vizita de la Bruxelles. Oficialul a vorbit despre progresele țarii noastre, asistența macrofinanciara, dar și despre viitoarele alegeri de la noi din țara.

- Comisia Europeana propune introducerea cartilor de identitate cu date biometrice in toate tarile Uniunii, pentru combaterea falsificarii acestora. (CITEȘTE ȘI: MARE ATENȚIE! DACA AI SCRIS ACESTE DATE PE FACEBOOK, ȘTERGE-LE IMEDIAT!) Cel mai recent comunicat al Comisiei Europene atrage atentia ca 80…

- Campioana Franței, Metz, nu a avut rezultate spectaculoase in Europa, dar a avut mereu handbaliste valoroase, capabile sa incurce pe oricine. E prima echipa care și-a pus jucatoarele sa joace in fuste și infrunta CSM București, in sferturi, maine, de la ora 20:30. Metz e, de departe, cea mai calonata…

- Ungaria se afla in pragul alegerilor parlamentare. Libertatea iți prezinta cine este Viktor Orban, actualul premier și principalul favorit la caștigarea unui nou mandat de prim-ministru. Alegerile din Ungaria vor avea loc, duminica 8 aprilie. De la inceputul celui de-al doilea mandat de prim-ministru…

- La început de primavara, verdeturile sunt potrivite în dieta în scopul detoxificarii, dar si pentru a scapa de astenie. Dintre toate, untisorul este un puternic detoxifiant. Originar din Asia si Europa, untisorul poate fi gasit în regiunile montane, la…

- Copiii din Franta vor fi in curand obligati sa inceapa scoala la varsta de trei ani, prevede noua masura anuntata de presedintele francez, Emmanuel Macron. Noua lege, care va intra in vigoare in septembrie 2019, va scadea cu trei ani ...

- In prezent se poarta negocieri asupra capacitatii super-puterilor de a-si asigura si exercita pe un termen rezonabil de lung controlul asupra zonei-pivot si a zonelor limitrofe care dau acces direct spre zona centrala.